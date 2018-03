Wohnungsmieter-Anteil in Österreich extrem hoch

Großbritannien zieht bei Mieten an

Europaweit am stärksten zugelegt hat in der Untersuchungsperiode der Anteil der Mieter in Großbritannien - um 21,6 Prozentpunkte auf 36,5 Prozent. In Irland stieg er um 12,3 Prozentpunkte auf 30 Prozent am zweitdeutlichsten. In den USA beträgt der Mieteranteil 36,2 Prozent, in Australien 30,9 Prozent und in Japan 38,7 Prozent.