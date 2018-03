Grazer Öffis bald privat?

Genug von diesem Streit hat VP-Finanzstadtrat Günter Riegler – er lässt aufhorchen: „Wenn es hier keine Lösung gibt, wenn es zu schwierig ist, Personal zu finden, wenn die Krankenstände weiter so zahlreich bleiben wie in den vergangenen Jahren, dann kann ich mir vorstellen, dass die Graz-Linien künftig viel enger mit Privaten zusammenarbeiten. Dass Buslinien in Graz also von Privaten betrieben werden.“