Forderung nach Tempo 80 auf Autobahnen um Wien

Wenn Autolenker auf der A22 nach der Wiener Stadtgrenze aufs Gas steigen und auf 130 km/h beschleunigen, sei der Lärm für die Bewohner von Langenzersdorf in Autobahnnähe mittlerweile unerträglich, so Bürgermeister Andreas Arbesser. Der ÖVP-Politiker fordert Tempo 80 und darf sich dabei auch der Unterstützung der SPÖ gewiss sein. "Die Gesundheitsgefahren durch Feinstaub sind alarmierend. Die Zeit ist reif für eine Tempobremse auf der A22", so Christoph Baumgärtel, Arzt und SPÖ-Funktionär in Langenzersdorf.