Jovanotti: Ein Musiker, so bunt wie das Leben

„In Italien ist gerade wieder Wahlkampf und jeder, der etwas zu sagen hat, bläst das auf wie eine Bombe. Dass so etwas wie Rassismus wieder auf die politische Bühne zurückkehrt, ist seltsam und gefährlich. Ich will in einer Welt leben, in der Unterschiede eine Bereicherung und kein Problem sind. Das ist der Grund, warum ich Musik mache. Ich wuchs in einer offenen Welt auf und mir ist es wichtig, dafür einzustehen.“ Jovanotti sieht sich selbst als künstlerischen Kosmopoliten. Als er vor 30 Jahren mit seinem Debütalbum „Jovanotti For President“ und dem Hit „Gimme Five“ seinen Durchbruch schaffte und das erste Mal Geld verdiente, ging er als Rucksacktourist in seine Traumstadt New York und verliebte sich sofort in die rege Betriebsamkeit des „Big Apple“.