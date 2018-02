Einbrecher nahm sogar Modell-Lokomotiven mit

Dank akribischer Polizeiarbeit konnte jetzt ein Einbruch aus dem Jahr 2017 geklärt werden. Damals war ein vorerst Unbekannter in Bad Vöslau in ein Haus eingestiegen und hatte dort nach Beute gestöbert. Mit einer Geige, wertvollen Bleikristallgläsern sowie zwei Modell-Lokomotiven konnte der Täter vorerst untertauchen. Doch die Ermittler forschten anhand von Spuren einen 33-jährigen Ungarn als Verdächtigen aus. Er wurde vergangene Woche EU-weit zur Verhaftung ausgeschrieben – und nur einen Tag später bei einer Personenkontrolle am Wiener Westbahnhof gefasst. Jetzt ist er in Haft.