Donau-Kreuzfahrtschiff nach Küchenbrand evakuiert

Ein Fettbrand in der Fritteuse der Küche des Donau-Kreuzfahrtschiffes „Rossini“, das derzeit im Linzer Winterhafen angelegt ist, hat am Sonntagabend für Aufregung gesorgt.

Das Feuer war gegen 18.10 Uhr in der Bordküche ausgebrochen. Besatzungsmitglieder versuchten die Flammen mit Wasser und Tüchern einzudämmen, doch ihre Bemühungen verliefen zunächst erfolglos. Der Rauch breitete sich rasch auf mehrere Decks aus.

Dem Betriebsleiter des Schiffes gelang es schließlich aber doch noch, das Feuer mit einem Fettlöscher sowie nachfolgend einem Pulverlöscher einzudämmen. Einsatzkräfte der Linzer Berufsfeuerwehr konnten den Brand dann endgültig löschen.



Ins Krankenhaus

Alle zwölf Besatzungsmitglieder wurden in Sicherheit gebracht, sieben davon vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben und ins Linzer Uniklinikum transportiert.

Im Anschluss wurden die stark verrauchten Räume von der Feuerwehr professionell entlüftet. Gegen 19.30 Uhr konnte das Schiff für die Besatzung wieder freigegeben werden. Die genaue Schadenshöhe war am Montag noch nicht bekannt.