Kurz sieht „kräftigen Rückenwind“ für seine ÖVP

Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik habe es geschafft, die SPÖ in Tirol in kurzer Zeit neu aufzustellen und einen "engagierten und lebendigen Wahlkampf mit klarer sozialdemokratischer Handschrift" zu führen, findet Kern. Damit sei es gelungen, "die FPÖ zum dritten Mal in Folge auf Platz drei zu verweisen - ein Zeichen dafür, wie stark die Sozialdemokratie in ganz Österreich ist. Wir haben heute gemeinsam gewonnen."