Das Liebesdrama um Eislady Estibaliz C.

Was bedeutet: Eine Entlassung, irgendwann, kann nur erfolgen, wenn die geistigen Störungen, die – laut einem psychiatrischen Gutachten – Mitauslöser für ihre Verbrechen gewesen sind, nicht mehr bestehen. Weswegen sie in der Haft – so schreibt es das Gesetz vor – umfassend therapiert werden muss. Seit mehr als einem Jahr befindet sich die mittlerweile 39-Jährige deshalb in dem Sondergefängnis. Ihr Alltag dort: Sie arbeitet in einer Werkstätte, bastelt Hundehütten und Vogelhäusern. "In ihrer Freizeit", berichtet die Mutter eines Mitinsassen, "malt sie Bilder." Hauptsächlich Porträts; von sich selbst und von Menschen, die ihr nahestehen. Von ihrem Sohn, ihrem Bruder, ihren Eltern, ihrem Anwalt Rudolf Mayer – und von einem Mann, der sie bis zuletzt regelmäßig in Asten besucht hat.