PVA-Vorschlag: Daheim arbeiten statt im Büro

„Der Großteil der Angestellten der PVA pendelt täglich – manche bis zu 100 Kilometer – ins Büro, um dort an einem Computer Arbeit zu verrichten“, heißt es in dem Schreiben, das auch an Bundes- und Landespolitiker ging. Die Verfasser sind überzeugt, dass ein Großteil der Arbeit genauso gut zu Hause verrichtet werden könnte. „Die Vorteile sind unbestreitbar: Wegfall der Pendlerpauschalen, weniger Unfallrisiko, Eindämmung von Krankenständen durch Ansteckung in klimatisierten Büroräumen. Die Heimarbeit würde Eltern entlasten. Am meisten aber die Umwelt; außerdem entschärfe sie die Parksituation in der Landeshauptstadt“, schreiben sie.