Mariazeller Lebzelter kaufen Traditionshotel

Bereits mit dem im Vorjahr verstorbenen Hotelier Klaus Kloepfer gab es Gespräche, mit dessen Tochter Christina – sie wird auch künftig in einer Führungsposition tätig sein – wurde die Übernahme schließlich fixiert. Damit wächst zusammen, was vor langer Zeit eine Einheit war und später getrennt wurde: Das Hotel „Schwarzer Adler“ befindet sich im Zentrum direkt neben dem „Pirker am Hauptplatz“ (Konditorei und Restaurant; die Lebzelterei selbst ist ja einige Häuser weiter im ehemaligen Kongresszentrum Europeum angesiedelt).