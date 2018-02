Warum lehnen Sie die Hochwasserpläne ab?

Nein in Radfeld: „Für uns ist das Projekt unbefriedigend, weil die Unterkante der Autobahnbrücke nicht angehoben würde, hier war es schon 2005 sehr knapp“, sagt Bürgermeister Josef Auer. Im Ernstfall würden sich hier die Wassermassen stauen und in den Ort ergießen. Zudem würde in Radfeld am meisten Retentionsfläche benötigt (1,71 Millionen m²), was die räumliche Entwicklung total einschränke. „Wenn sich diese Punkte nicht ändern, gibt es auch in fünf oder zehn Jahren keine Zustimmung“, gibt sich Auer kämpferisch.