Mann jagt sich aus Versehen selbst in die Luft

Jener Mann, der in der Nacht auf Donnerstag in Montenegro einen Anschlag auf die US-Botschaft verübt hat, ist offenbar ein 43-jähriger Serbe. Dalibor J. sei von seinem Bruder identifiziert worden, berichtete das Internetportal "Vijesti" am Donnerstagnachmittag. Der Mann war bei dem Vorfall in der Hauptstadt Podgorica selbst ums Leben gekommen.