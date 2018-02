1:3! Red Bull Salzburg in Youth Leauge früh out

In der zweiten Hälfte erhöhten die Portugiesen das Tempo, Salzburg bewies aber Moral. Just in jener Phase, in der Porto auf das 2:0 drückte, gelang der Ausgleich durch Sekou Koita, Winter-Neuzugang von Salzburgs Kooperationsklub FC Liefering. Der Ball fand dabei via Stange und Rücken des gegnerischen Schlussmanns den Weg ins Tor (68.).