Stahlkörper auch ohne Kraftkammer

Einen großen Vorteil sieht Petrzilek in puncto Kosten: „Es ist kein aufwand gegeben. Der Kosten/Nutzenfaktor gegenüber anderen Möglichkeiten ist ein x-fach besserer Wert." Als vermutlich wichtigsten Punkt sieht er aber die Gemeinschaft, die beim Training in der gruppe entsteht: „Der Mensch funktioniert in der Gruppe viel besser. Der Fitnessgedanke ist grundsätzlich da, aber wenn der Partner dann vielleicht zwei Wiederholungen mehr macht, treibt das zusätzlich an, dies auch zu schaffen. Alleine wäre dieser Ansporn nicht gegeben. Und genau das ist auch ein entscheidender Faktor, dass die Leute wiederkommen!"