Karel Gott mit Grippe im Krankenhaus

Karel Gott, Sänger von Hits wie "Babicka" und "Biene Maja", liegt im Krankenhaus. Der 78-Jährige werde in Prag wegen einer Grippe-Erkrankung behandelt, bestätigte seine Sprecherin am Dienstag. Einen geplanten Auftritt bei einem Ball in Budweis (Ceske Budejovice) hatte der tschechische Schlagerstar am Samstag abgesagt.