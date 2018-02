Außerfern: Nach 3 Jahren wieder Augenarzt in Sicht

Neue Praxis in modularer Bauweise angedacht

Das Zauberwort laute Infrastruktur. „Wir müssen das Umfeld so attraktiv wie möglich gestalten, um wieder einen Vertragsarzt in den Bezirk zu bekommen. Durch die Zurverfügungstellung von Infrastruktur könnte wohl ein entsprechender Anreiz geschaffen werden.“ Den Gemeindechefs schwebt eine Augenarztpraxis vor, die auf dem Areal des Bezirkskrankenhauses in Ehenbichl in einer modularen Bauweise geschaffen werden könnte.