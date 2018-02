Dreijähriger schreit acht Stunden lang

Zu Beginn des Videos sieht man das "dämonische Kind", wie der Hobby-Kameramann den Sohn eines US-Paares bezeichnet, auf den Flugzeugsitzen herumturnen. So richtig in Fahrt kommt der Kleine dann nach dem Start. "Schatz, beruhig dich bitte!" - diesen Satz hört man immer wieder von der hilflosen Mutter. Diese bittet die Crew nach einiger Zeit, das WLAN einzuschalten, damit ihr Sohn Videos auf dem iPad schauen kann. Doch auch diese Bemühungen sind vergebens. Und so vergehen die Stunden, wie man immer wieder mittels eingeblendeter Meldungen im Video sieht.