„Hermien“ nach Wochen auf der Flucht gefasst

Happy End für die Kuh "Hermien", die in den Niederlanden vor dem Schlachter geflohen war und wochenlang in einem Wald lebte: Die Ausreißerin konnte jetzt eingefangen werden, sie darf ihren Lebensabend auf einem Gnadenhof in dem Dorf Zandhuizen verbringen. Die Kuh war während ihrer Flucht zum Star in den sozialen Netzwerken geworden - sogar das niederländische Königshaus setzte sich für eine Begnadigung von "Hermien" ein.