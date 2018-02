Kuh „Hermien“ gelingt Flucht - lebt jetzt im Wald

"Yvonne" monatelang in Deutschland auf der Flucht

Der Fall erinnert stark an die österreichische Kuh "Yvonne", die 2011 in Bayern entlaufen war und drei Monate lang Verstecken spielte. Nach zahlreichen Anläufen, sie einzufangen – es wurde sogar versucht, die einsame Kuh mit einem Stier in eine Falle zu locken – und einem gewaltigen Medienrummel stellte sich "Yvonne" schließlich selbst: Sie wurde gemeinsam mit vier Kälbern auf einer Weide gefunden. "Yvonne" kam schließlich auf dem Gnadenhof Gut Aiderbichl im deutschen Deggendorf unter, wo sie ihren Lebensabend genießen darf.