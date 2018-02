Autobahn südlich von Graz an Belastungsgrenze

Keine Region wächst so stark wie der Raum Graz bis Leibnitz – sowohl bei der Bevölkerung als auch wirtschaftlich. Alleine rund um das Cargo Center schießen die (Logistik-)Unternehmen wie Schwammerl aus dem Boden, ein Ende ist nicht in Sicht - nicht zuletzt aufgrund der Koralmbahn und des neuen Magna-Werks in Slowenien. Täglich sind bis zu 60.000 Fahrzeuge in diesem Abschnitt unterwegs.