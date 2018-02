Polizistin spendet Haare für krebskranke Kinder

Kinderkrebshilfe-Chefin Heidi Janik, die sich seit über 30 Jahren in der Krebshilfe engagiert, begrüßt jede Spendenaktion. „Wir konnten in den vergangenen Jahren viel erreichen. Jetzt überleben schon 80% der Kinder, die an Krebs erkrankt sind. Mit der Sonneninsel verfügen wir über eine Einrichtung, in der betroffene Kinder und ihre Familien nach der Therapie umsorgt werden. Es ist eine psychosoziale Rehabilitationseinrichtung“, so Janik.