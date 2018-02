Vier Skiunfälle am Tag der Liebe auf Tirols Pisten

Snowboarderin beging Fahrerflucht

Zusammengekracht sind zudem im Skigebiet Zillertal Arena in Zell am Ziller eine deutsche Skifahrerin (23) und eine Snowboarderin, deren Identität unbekannt ist. Sie zogen auf einer schwarzen Piste ihre Schwünge. Beide Wintersportler stürzten, die 23-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen am linken Knie. Die Snowboarderin erkundigte sich kurz nach dem Zustand der Deutschen, setzte dann aber ihre Fahrt dreist fort.