Peinlich: Leere Tribünen bei der Olympia-Abfahrt!

Der Hauptgrund: Korea und Wintersport passen nicht wirklich zusammen. Ein weiterer Aspekt: Die Uhrzeiten sind nicht an den Veranstaltungsort, sondern an die "Abnehmerländer" in Europa und in den USA abgestimmt. Und: Es war vor allem zu Beginn der Spiele saukalt (immer wieder gab es um die minus 25 Grad), was die nicht so wetterfesten Fans wohl abgehalten hat.