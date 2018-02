Froome: Zieht sich die Schlinge um seinen Hals zu?

Der unter Dopingverdacht stehende Radprofi Chris Froome (Team Sky) hat trotz der über ihm schwebenden Salbutamol-Affäre in Spanien sein Saisondebüt gegeben. Bei der ersten Etappe der Ruta del Sol kam der 32-jährige Brite am Mittwoch beim Sieg des Franzosen Thomas Boudat nach 197,6 Kilometern von Mijas nach Granada mit dem Hauptfeld ins Ziel. Froomes Auftritt in Südspanien könnte jedoch schon bald eine Dopingsperre folgen...