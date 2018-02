DIESEM ManUnited-Profi drohen zwei Jahre im Häfn!

Bekannten Fußball-Profis wie Ander Herrera von Manchester United oder Gabi Fernandez von Atletico Madrid droht wegen Verwicklung in eine mutmaßliche Manipulationsaffäre eine zweijährige Haftstrafe! Dieses Strafmaß sowie eine sechsjährige Sperre fordert in Spanien die Staatsanwaltschaft für insgesamt 36 aktive und ehemalige Spieler und für den mexikanischen Trainer Javier Aguirre. Das berichtete die Sportzeitung "Marca" am Mittwoch unter Berufung auf Justizkreise. Für vier Funktionäre seien noch längere Haftstrafen gefordert worden, hieß es.