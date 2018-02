54 Delfine in Mexiko gestrandet - 21 verendet

54 Delfine sind in der Bucht von La Paz im Nordwesten Mexikos gestrandet. Für 21 der Meeressäuger kam jede Rettung zu spät, wie die Umweltbehörde am Dienstag mitteilte. Helfer hätten die Delfine sofort in tiefere Gewässer gebracht, so das Umweltamt. 33 der Säuger habe man damit retten können, die anderen seien auf dem felsigen Strand der Halbinsel Baja California verendet.