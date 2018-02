Rehrl gewinnt Springen, Klapfer 4. zur Halbzeit!

"Kaiserlicher Auftritt"

"Ja, absolut, kaiserlicher Auftritt ist das richtige Wort", brach es aus Rehrl gegenüber der APA heraus. "Natürlich mit Platz eins nach dem Springen bist du der heiße Favorit. Ich werde alles geben und das Ziel ist absolut eine Medaille", kündigte der Ramsauer an. Lukas Klapfer, der für die einzigen Weltcup-Podestplätze für den ÖSV in dieser Saison gesorgt hatte, war von Rehrls Sprung inspiriert oben gestanden. "Ja, das ist wirklich gewaltig. Der Sprung von Franz-Josef hat mich oben extrem angeturnt. Der Sprung war so geil, wir haben uns so gefreut oben. Heute hat man Glück gebraucht und es war auf meiner Seite", meinte der zweite Steirer in den Top 4.