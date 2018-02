Fasching am Höhepunkt

Den Höhepunkt der fünften Jahreszeit feierten die Narren am Faschingdienstag in ganz Oberösterreich. Beim von der „Krone“ präsentierten Kinderfasching in Ried wurde genauso ausgelassen gefeiert wie beim Nuss Nuss in Ebensee, den Umzügen in Bad Goisern oder Feldkirchen oder einfach bei vielen der kleineren Feste, wie etwa in der Konditorei Kemetmüller in Spital am Pyhrn.