Tusk bei Kurz: EU-Politik für „wirkliche Anliegen“

Kurz kündigt Sicherheitsgipfel in Wien an

Kurz kündigte an, während der rot-weiß-roten Ratspräsidentschaft einen Gipfel zum Thema einzuberufen: Am 20. September sollen die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem informellen Treffen "mit den Schwerpunkten Sicherheit in der Europäischen Union und Kampf gegen illegale Migration" zusammenkommen, so der Kanzler.