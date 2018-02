100 CDs, 4000 Songs: „Bravo Hits“ feiert Jubiläum!

"Objekt der Begierde"

"Bravo Hits"-Erfinder Thomas Schenk hatte in den 90er-Jahren noch mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. Er sollte damals für Warner eine Hit-Compilation erarbeiten. Die Konkurrenz war mit ihren Produkten da schon erfolgreich auf dem Markt. Seine Idee: Eine jugendgerechte Compilation und eine erfolgreiche Jugendmarke - "Bravo" - miteinander verbinden - eine glückliche Fügung, wie sich später herausstellen sollte.



Auch auf dem ersten Album vertreten: New Kids On The Block mit der Ballade "If You Go Away":