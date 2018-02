Kabas, Stenzel, Mölzer sollen FPÖ durchleuchten

Vilimsky: "Antisemitismus hat in unserer Gesellschaft keinen Platz"

Von mehreren Seiten, vor allem vom Koalitionspartner ÖVP, war der dringende Wunsch an Vizekanzler Heinz-Christian Strache herangetragen worden, die überfällige Geschichtsaufarbeitung der Freiheitlichen in Angriff zu nehmen. "Die dunklen Kapitel österreichischer Geschichte werden wir nie vergessen, und wir erteilen jeglicher Verharmlosung des Nationalsozialismus eine deutliche Absage", meinte Vilimsky bei der Pressekonferenz dazu. Eine besondere Verantwortung sehe die FPÖ in der Ablehnung des Antisemitismus: "Diesbezügliche Vorfälle und Äußerungen verurteilen wir ausdrücklich. Dies hat in unserer Gemeinschaft keinen Platz." Die FPÖ bekenne sich vorbehaltlos zur Republik Österreich sowie zur Förderung von Demokratie, Parlamentarismus und Rechtsstaatlichkeit. "Zu unserer Heimat gehören unsere deutsche Sprach- und Kulturgemeinschaft genauso wie alle autochthonen Minderheiten", so Vilimsky. "Europa ist uns wichtig, Österreich tragen wir im Herzen."