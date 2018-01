NS-Lied: Mölzer fordert „Hygiene im eigenen Haus“

Mölzer gab an, dass er das Lied ein oder zweimal gehört habe - und zwar während seiner Zeit bei einer Pennälerverbindung in Knittelfeld bzw. später in einer anderen Verbindung in Graz. Mitgesungen habe er aber nie. Der FPÖ-Politiker erklärte, dass es sich bei dem ursprünglichen Werk eigentlich um ein "Spottlied auf die NS-Gemeinschaft" handle. Jene Strophe, in der es um den Massenmord an den Juden ( "Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: 'Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million'") geht, sei aber "in keiner Weise zu entschuldigen oder zu rechtfertigen", so Mölzer.