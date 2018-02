Inspektor Julian Kubacki (25)

Als in einem Wohnhaus in der Prager Straße eine junge Frau um Hilfe schreit, alarmieren Nachbarn die Polizei. Die Frau steht im Stiegenhaus, ihr kleines Mädchen hängt reglos im Arm. Es atmet nicht mehr. Inspektor Kubacki ist als erster am Einsatzort. Ohne zu zögern nimmt er das Kind und beginnt mit der Herzdruckmassage. „Ich habe ganz vorsichtig mit beiden Daumen gedrückt. Das Baby war noch so zart.“ Minuten lang kämpft er um das Leben des Säuglings, so lange bis die Rettung eintrifft und das Mädchen ins Spital bringt. Fast wie ein Wunder überlebt es ohne bleibende Schäden.