Feines in kleiner Besetzung

„Die ,musikabende‘ haben ihren Platz in Graz gefunden“, ist Christian Schmidt, Pianist, künstlerischer Leiter und Gründer der Konzertreihe, überzeugt. Er habe sich aber auch Zeit gelassen, nach den ersten Erfolgen nicht gleich expandiert, und so konnte die Reihe langsam ihre Wurzeln ausbreiten und sich fest verankern. „Jetzt, nach zehn Jahren, ist es Zeit zu wachsen“, erklärt er in Hinblick auf Kooperationen mit dem Festival in Maribor und angedachten Konzerten in anderen Städten.