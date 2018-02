ORF Direktor Krieghofer entschuldigte sich

Der Tiroler ORF-Landesdirektor Helmut Krieghofer hat sich bei Markus Abwerzger, Chef der FPÖ in Tirol, für den "Tirol Heute"-Beitrag vom Freitag entschuldigt. Dies erklärte er am Montag in Form eines Statements. Abwerzger bestätigte ein Gespräch, pochte aber auf ein öffentliches Fehler-Eingeständnis des ORF.