Österreichische Paare trennen ihre Finanzen

In keinem anderen der in 13 Ländern Europas durchgeführten Umfrage vom Institut Ipsos gaben mehr Paare (verheiratete wie unverheiratete) an, ihre Finanzen ganz oder großteils zu trennen: In 39 Prozent der Partnerschaften in Österreich gibt es bei den Finanzen mehr Alleingänge als Miteinander, untersuchte die ING-DiBa Austria die aktuellen Umfragedaten. Im Schnitt der 13 untersuchen Länder liegt diese Zahl bedeutend niedriger, nämlich bei 25 Prozent, die wenig vom "Zusammenlegen" halten. In Deutschland etwa trennen nur 27 Prozent der Paare ihre Finanzen.