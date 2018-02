Olympia-Star rettete Vierbeiner vor dem Kochtopf

Was für eine Kämpferin: Eiskunstlauf-Star Meagan Duhamel, die mit ihren kanadischen Landsleuten den Teambewerb gewinnen konnte, setzt sich medienwirksam gegen den Hundefleischhandel ein. Das Fleisch wird bekanntlich in zahlreichen asiatischen Ländern konsumiert, so auch in Südkorea, wo die diesjährigen Winterspiele stattfinden. Duhamel fordert nun andere Athleten auf, die Hunde zu retten. So wie sie es getan hat.