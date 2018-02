krone.at-Leser empört: „Das ist Manipulation!“

Ruf nach Konsequenzen

Nicht nur FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky fordert daher Konsequenzen. Der freiheitliche Mediensprecher Hans-Jörg Jenewein sah am Sonntag einen "ORF-Manipulationsskandal" und kündigte an, dass man sich an die Medienbehörde KommAustria wenden werde. "Der aktuelle Fall reiht sich in eine Fülle von Vergehen und Gesetzesbrüchen im ORF in jüngster Zeit ein."