Urlauber verzweifelt: „Es geht gar nichts weiter“

Stau, Stau und nochmals Stau! Auf den Straßen ging es am Samstag – wenig überraschend – sehr schleppend voran. Zahlreiche Urlauber wollen sich in den Semesterferien auf Tirols Skipisten austoben. Doch zuerst mussten sie sich in Geduld üben – und zwar vor allem auf der A12, der Zillertalstraße, der Fernpassstraße und der A13.