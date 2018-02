Der stille Klang der Zukunft in Tirol

Pionierarbeit

Ein solcher Kodex-Partner ist etwa das Start-up „Rucktuk“. Die junge Firma betreibt ein Car-Sharing Unternehmen mit so genannten „Weezls“. Was aussieht wie ein Moped mit Dach, ist in Wahrheit ein extrem kleines E-Auto, ohne Abgase, ohne Lärm und hoch effizient. Vor allem Jugendliche reißen sich aktuell um die schonenden Flitzer.

„Jeder, der heute ein E-Auto fährt ist ein Pionier“, sagt Nikolaus Fleischhacker. Die „Weezl“-fahrenden Jugendlichen wachsen hingegen schon mehr mit E-Mobilität auf – für sie wird der Kauf eines Elektroautos vermutlich Normalität sein. Der Klang der Zukunft ist also leise – und das tut der lauten Welt vermutlich auch ganz gut.