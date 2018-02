Diebstahl geklärt: Frau erkannte ihre Ski wieder

Es bedarf schon einer gehörigen Portion Dreistigkeit, um samt Beute an den Ort des Verbrechens zurück zu kehren. So geschehen in Brixen im Thale, wo letztes Jahr Ski und Ausrüstung im Wert von einem mittleren vierstelligen Eurobetrag verschwanden. Am Freitag erkannte eine Kellnerin in einer Apres-Ski Bar ihre Ski und die Brille ihres Freundes an zwei fremden Männern wieder. Der Holländer leugnete vorerst alles, im Auto wurden aber weitere Ski gefunden, die dem Diebstahl eindeutig zugeordnet werden konnten. Der Ältere (33) der Brüder gestand, der Jüngere (32) verweigerte die Aussage. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.