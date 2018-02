„Burka-Verfahren“ gegen Wienerin eingestellt

Nora F. wurde im Oktober des Vorjahres - wie berichtet - am Lerchenfelder Gürtel in Wien wegen halb gesichtsverhüllenden Tragens eines um den Hals geschlungenen Schals angezeigt - weil sie damit gegen das sogenannte Burkaverbot verstoßen habe. Anwalt Georg Zanger kündigte an, den Fall seiner Mandantin zum Präzedenzfall machen zu wollen - und gar das Burkaverbot zu kippen.