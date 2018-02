Zwischen Traum und Wirklichkeit

Während der steirische olympische Gedanke aber noch ein Traum ist, finden sich Kapfenbergs Fußballer in der Wirklichkeit wieder. Just im 99. Jahr der Sektion KSV-Fußball zeichnete Präsident Erwin Fuchs zwei Wochen vorm Saisonstart der Falken in der Ersten Liga (am 23. Februar in Wattens) kein schönes Bild. "Das Wasser steht uns bis zum Hals", sprach Fuchs die aktuelle Finanzsituation des Vereins an. Im Jahr der Liga-Reform (zwölf Klubs in der Bundesliga, 16 in der zweiten Liga ab Sommer 2018) fehlen 400.000 Euro an TV-Geldern, "dank" Wartungserlass "haben wir von unserem 1,7-Millionen-Budget zirka 1,1 Millionen Abgaben zu leisten." Dass der 100. Geburtstag des Vereins wieder im Fußball-Oberhaus gefeiert werden kann, scheint zum aktuellen Zeitpunkt völlige Utopie. Fuchs: "Der Aufstieg ist fast unmöglich. Eher schauen wir, dass wir in der zweiten Liga mit einer guten, jugendlichen Mannschaft mithalten können." Abzuwarten bleibt die Rolle, die Manager Robert Hochstaffl in Kapfenberg einnimmt. Der designierte neue Tiroler Sportdirektor soll gute Kontakte zu potenziellen Sponsoren mitbringen.