Das sagt die Femen-Aktivistin nach dem Nackt-Eklat

Ihr "Busen-Blitzer" vor der Oper war der Aufreger der Ballnacht in Wien. Wie berichtet, spazierte die Femen-Aktivistin Alisa V. am Donnerstag mit nacktem Oberkörper und brüllend auf dem roten Teppich herum und wurde von der Polizei abgeführt (siehe Video oben). "Krone"-Reporter Florian Hitz traf die Ukrainerin am Freitag zum Interview.