Neue Biographie: Sebastian Kurz im Porträt

Er ist erst 31 Jahre alt, aber hat schon jetzt Geschichte geschrieben: Sebastian Kurz ist seit dem 18. Dezember 2017 der jüngste Kanzler aller Zeiten! Und seine Strahlkraft reicht weit über Österreich hinaus. Mit der Schließung der Balkan-Route brachte Kurz in der Flüchtlingskrise Anfang 2016 Kanzlerin Angela Merkel gegen sich auf, revolutionierte die ÖVP und gewann im Herbst 2017 die Wahlen in Österreich. Danach wurde er bereits mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron verglichen. Aber wer ist dieser Mann, den die einen in Europa "Wunderknabe" nennen und vor dem sich die anderen fürchten?