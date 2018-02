Raser kassierten im Vorjahr 5,2 Mio. Strafzettel

Wenig Disziplin beim Angurten, Telefonieren und bei Kindersicherungen

Wenig diszipliniert sind die Autofahrer auch was Angurten, Telefonieren und die Kindersicherung angeht. 102.039 Übertretungen gab es gegen die Gurtpflicht (plus 3,7 Prozent), 113.770 Lenker telefonierten ohne Freisprechanlage am Steuer (plus 7,7 Prozent) und 5918 Anzeigen (plus 12,9 Prozent) gab es wegen mangelnder Kindersicherung, was auch einen Eintrag im Vormerksystem zur Folge hat. Kickl will nun gemeinsam mit der Polizei noch mehr auf scharfe Kontrollen, mehr Präsenz, aber auch auf Bewusstseinsbildung setzen: "Ziel von Kontrollen ist es, die sichtbare Präsenz der Exekutive an unfallträchtigen oder gefährlichen Stellen zu verstärken", kündigt Kickl an.