Polizisten retten Senior und Pflegerin das Leben

Zwei Beamte der Polizeiinspektion Gerasdorf bei Wien sind am Mittwochnachmittag zu Lebensrettern geworden. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein, um zu einem reglos in seinem Wohnzimmer auf dem Boden liegenden 92-Jährigen zu gelangen, und entdeckten dann in der Toilette dessen bewusstlose Heimhilfe, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.