Prominente blaue Einsteiger im ÖBB-Aufsichtsrat

FPÖ-Infrastrukturminister Norbert Hofer hat am Donnerstag die Namen der neuen ÖBB-Aufsichtsräte bekannt gegeben. Statt Brigitte Ederer (SPÖ) wird Arnold Schiefer Präsident. Weiters kommen der ehemalige FPÖ-Klubobmann Norbert Gugerbauer, Ex-Verkehrsministerin Monika Forstinger, Hofers Generalsekretär Andreas Reichhardt, die Ökonomin Barbara Kolm und der Unternehmer Karl Ochsner mit freiheitlichen Tickets ins Gremium. Die Rochade wird am Freitag auf einer Hauptversammlung beschlossen, am 2. März folgt die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates.