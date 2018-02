Alles neu auf unseren Straßen: Hofer macht Tempo

Ein höheres Tempolimit auf der Autobahn, Rechtsabbiegen bei Rot und das Befahren des Pannenstreifens: Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) wird in seinen Plänen jetzt konkreter, was die Reform des Verkehrs in Österreich betrifft. Für die Erhöhung des Tempolimits auf 140 km/h soll schon bald testweise ein längerer Streckenabschnitt freigegeben werden.