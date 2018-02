Melanie Antensteiner, Lehrling bei Saturn

Ein kurzer morgendlicher Austausch mit den Kollegen und schon macht sich Melanie Antensteiner an die Arbeit und checkt ihre Abteilung. Bald öffnen sich die Türen in die Technikwelt und die ersten Kunden kommen herein. „Das ist für mich nach wie vor ein spannender Moment. Ich mag es, ganz individuelle Lösungen für meine Kundinnen und Kunden zu finden“, erzählt uns die 18-jährige, die sich vor zwei Jahren für die Lehre mit Matura bei Saturn entschieden hat.